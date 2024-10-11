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В рамках Pre-COP29 состоялось параллельное мероприятие на тему связи между изменением климата и глобальным миром

В рамках Pre-COP29 состоялось параллельное мероприятие на тему связи между изменением климата и глобальным миром В рамках Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата (Pre-COP29) состоялось параллельное мероприятие, посвященное связи между изменением климата и глобальным миром.
COP29
11 октября 2024 г. 17:42
В рамках Pre-COP29 состоялось параллельное мероприятие на тему связи между изменением климата и глобальным миром

В рамках Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата (Pre-COP29) состоялось параллельное мероприятие, посвященное связи между изменением климата и глобальным миром.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители правительств стран-членов, агентств ООН и организаций гражданского общества.

В ходе мероприятия было обсуждено негативное влияние угроз, вызванных изменением климата, таких как нехватка воды, недостаток продовольствия и деградация почв, на международный мир и стабильность, а также важность глобальных решений в этой сфере.

На мероприятии выступили главный советник председательства COP Эльшад Искендеров, представители Италии, Египта, Великобритании, ОАЭ, США, Германии, Уганды, Ирландии и Кыргызстана, а также представители Международной организации по миграции, Программы развития ООН и других международных организаций.

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Версия на азербайджанском языке Pre-COP-da Azərbaycan sədrliyinin “İqlim və Sülh bağlantısı” mövzusunda təşəbbüsləri dəstək qazanıb

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