В рамках Pre-COP29 состоялось параллельное мероприятие на тему связи между изменением климата и глобальным миром

В рамках Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата (Pre-COP29) состоялось параллельное мероприятие, посвященное связи между изменением климата и глобальным миром.

В рамках Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата (Pre-COP29) состоялось параллельное мероприятие, посвященное связи между изменением климата и глобальным миром.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители правительств стран-членов, агентств ООН и организаций гражданского общества.

В ходе мероприятия было обсуждено негативное влияние угроз, вызванных изменением климата, таких как нехватка воды, недостаток продовольствия и деградация почв, на международный мир и стабильность, а также важность глобальных решений в этой сфере.

На мероприятии выступили главный советник председательства COP Эльшад Искендеров, представители Италии, Египта, Великобритании, ОАЭ, США, Германии, Уганды, Ирландии и Кыргызстана, а также представители Международной организации по миграции, Программы развития ООН и других международных организаций.