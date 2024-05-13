В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" прошли акции по посадке деревьев

В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" прошли акции по посадке деревьев

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) провело в Баку акцию по посадке деревьев в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира".

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Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) провело в Баку акцию по посадке деревьев в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира". Как сообщили Report в агентстве, в ходе акции было посажено 7 440 эльдарских сосен, роз и вечнозеленых кустарников на обочине первой Бакинской кольцевой дороги, автотрассы Зыгский круг - Международный аэропорт Гейдар Алиев. Кроме того, 31 591 эльдарских сосен, акаций и других видов деревьев посажены на обочинах автодорог Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией, Гаджигабул-Гянджа-Газах, Баку-Губа-госграница с Россией, Евлах-Загатала-госграница с Грузией и Баку-Алят-Астара-госграница с Ираном. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Tree-planting campaign held as part of Green World Solidarity Year