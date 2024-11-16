В рамках COP29 запущена Бакинская инициатива BICFIT

В рамках Тематического дня по финансам, инвестициям и торговле, впервые проводимого в истории конференций COP, запущена Бакинская инициатива диалога по климатическим финансам, инвестициям и торговле (BICFIT).

В рамках Тематического дня по финансам, инвестициям и торговле, впервые проводимого в истории конференций COP, запущена Бакинская инициатива диалога по климатическим финансам, инвестициям и торговле (BICFIT).

Как передает Report со ссылкой на Минэкономики, BICFIT является одной из ключевых инициатив председательства Азербайджана на COP29.

Диалог BICFIT будет реализовываться в сотрудничестве с Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Программой развития ООН (ПРООН), Всемирной торговой организацией (ВТО) и Международным торговым центром (МТЦ). Соответствующие председательства Конференции сторон (COP) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), различные международные организации, многосторонние банки развития и климатические фонды, организации гражданского общества, глобальные мозговые центры и академические институты вносят свой вклад и поддержку этой инициативе.

Инициатива BICFIT выдвинута в поддержку РКИК ООН и Парижского соглашения по климату. Ее цель - создать инновационную, всеобъемлющую платформу для диалога и партнерства с участием глобальных партнеров в области климата, развития, торговли и других заинтересованных сторон для укрепления связи между финансами, инвестициями, торговлей и устойчивым развитием.

Министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул важность мероприятия с точки зрения продвижения торгово-ориентированной климатической политики, особенно в отношении развивающихся стран. Он отметил, что Диалог BICFIT станет эффективной платформой для совместных действий по наращиванию потенциала в области климатического финансирования и торговли, а также для привлечения прямых иностранных инвестиций.

На мероприятии также выступили генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспен и администратор ПРООН Ахим Штайнер.

Диалог BICFIT будет служить глобальной платформой для поддержки развития комплексных подходов, создания условий для обмена знаниями, поощрения климатических инвестиций и совместного определения решений посредством диалога. Эта инициатива позволит обмениваться информацией и опытом, координировать и развивать другие партнерства. Она внесет вклад в процессы разработки, структурирования и подготовки конкретных климатических проектов, обеспечивающих более подходящее согласование климатических действий с целями развития.