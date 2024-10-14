В рамках COP29 в Нахчыване сформирована группа волонтеров "зеленой энергии"

Государственная энергетическая служба Нахчыванской Автономной Республики выступила с новой инициативой по продвижению альтернативных и возобновляемых источников энергии в регионе.

Государственная энергетическая служба Нахчыванской Автономной Республики выступила с новой инициативой по продвижению альтернативных и возобновляемых источников энергии в регионе.

Как сообщает Report, в рамках этого проекта на основе рекомендации назначенного президента 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтара Бабаева была сформирована группа волонтеров "зеленой энергии".

Группа волонтеров будет играть активную роль в организации семинаров, тренингов и информационных сессий в области "зеленой энергии", представлять стартап-проекты, поощрять население к экономии энергии и использованию возобновляемых источников энергии.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в Государственной энергетической службе НАР, эта инициатива направлена на воспитание поколения, ставящего во главу угла защиту окружающей среды. "Мы верим, что молодежь будет играть ключевую роль в формировании будущего решений "зеленой энергии", - отметили в Госслужбе.