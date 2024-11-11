В рамках COP29 в Баку Узбекистан представляет национальный павильон

В рамках COP29 в Баку Узбекистан представляет национальный павильон, который демонстрирует традиционные ценности и подходы, сформированные уникальной культурой, историей и природой страны.

В рамках COP29 в Баку Узбекистан представляет национальный павильон, который демонстрирует традиционные ценности и подходы, сформированные уникальной культурой, историей и природой страны.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Минэкологии.

Павильон построили с использованием устойчивых, традиционных материалов Узбекистана и древних методов, проверенных временем и адаптированных к климату страны.

"Это архитектурная концепция которого основана на традиционном узбекском дворике ховли. Этот центр семейной жизни, обрамленный зеленью и виноградными лозами, символизирует гармоничное сосуществование человека и природы", - отметили в пресс-службе.

В Баку стартовала 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Она будет проходить с 11 по 22 ноября. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в мероприятиях COP29.