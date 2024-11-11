О нас

В рамках COP29 в Баку Узбекистан представляет национальный павильон

В рамках COP29 в Баку Узбекистан представляет национальный павильон В рамках COP29 в Баку Узбекистан представляет национальный павильон, который демонстрирует традиционные ценности и подходы, сформированные уникальной культурой, историей и природой страны.
COP29
11 ноября 2024 г. 15:42
В рамках COP29 в Баку Узбекистан представляет национальный павильон

В рамках COP29 в Баку Узбекистан представляет национальный павильон, который демонстрирует традиционные ценности и подходы, сформированные уникальной культурой, историей и природой страны.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Минэкологии.

Павильон построили с использованием устойчивых, традиционных материалов Узбекистана и древних методов, проверенных временем и адаптированных к климату страны.

"Это архитектурная концепция которого основана на традиционном узбекском дворике ховли. Этот центр семейной жизни, обрамленный зеленью и виноградными лозами, символизирует гармоничное сосуществование человека и природы", - отметили в пресс-службе.

В Баку стартовала 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Она будет проходить с 11 по 22 ноября. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в мероприятиях COP29.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistan Bakıda keçirilən COP29 çərçivəsində milli pavilyonunu təqdim edir

Экслюзивные новости

Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
7 ноября 2024 г. 15:31
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27
Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
ФотоГенсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
6 ноября 2024 г. 16:56
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
5 ноября 2024 г. 17:23
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
5 ноября 2024 г. 12:23
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
4 ноября 2024 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi