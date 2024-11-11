В рамках COP29 в Баку обсудили роль высшего образования в борьбе с изменением климата

В рамках COP29 в Баку прошла панельная дискуссия на тему "Роль высшего образования в борьбе с изменением климата: лидерство, инновации и влияние".

В рамках COP29 в Баку прошла панельная дискуссия на тему "Роль высшего образования в борьбе с изменением климата: лидерство, инновации и влияние".

Как сообщает Report, на мероприятии, организованном по инициативе Учебного и научно-исследовательского института ООН (ЮНИТАР), представители ведущих высших учебных заведений обсудили, как вузы могут внести вклад в устойчивое развитие.

"Сегодняшнее мероприятие объединило экспертов для изучения того, как университеты могут стимулировать климатические действия через исследования, политические дискуссии и подготовку будущих лидеров в области устойчивости и окружающей среды", - сказала заместитель директора отдела по работе с персоналом ЮНИТАР Эбру Джанан Сокуллу.

По ее словам, по мере того как изменение климата продолжает создавать беспрецедентные проблемы в глобальном масштабе, роль высших учебных заведений становится все более важной в формировании лидеров, продвижении инноваций и обеспечении устойчивости.

На мероприятии также подчеркивалось, что университеты находятся в авангарде проведения исследований, стимулирования политических дискуссий и подготовки будущих лидеров, способных решать сложные проблемы изменения климата.

ФОТО: Магомед Агаев