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В рамках COP29 в Баку обсудили роль высшего образования в борьбе с изменением климата

В рамках COP29 в Баку обсудили роль высшего образования в борьбе с изменением климата В рамках COP29 в Баку прошла панельная дискуссия на тему "Роль высшего образования в борьбе с изменением климата: лидерство, инновации и влияние".
COP29
11 ноября 2024 г. 13:35
В рамках COP29 в Баку обсудили роль высшего образования в борьбе с изменением климата

В рамках COP29 в Баку прошла панельная дискуссия на тему "Роль высшего образования в борьбе с изменением климата: лидерство, инновации и влияние".

Как сообщает Report, на мероприятии, организованном по инициативе Учебного и научно-исследовательского института ООН (ЮНИТАР), представители ведущих высших учебных заведений обсудили, как вузы могут внести вклад в устойчивое развитие.

"Сегодняшнее мероприятие объединило экспертов для изучения того, как университеты могут стимулировать климатические действия через исследования, политические дискуссии и подготовку будущих лидеров в области устойчивости и окружающей среды", - сказала заместитель директора отдела по работе с персоналом ЮНИТАР Эбру Джанан Сокуллу.

По ее словам, по мере того как изменение климата продолжает создавать беспрецедентные проблемы в глобальном масштабе, роль высших учебных заведений становится все более важной в формировании лидеров, продвижении инноваций и обеспечении устойчивости.

На мероприятии также подчеркивалось, что университеты находятся в авангарде проведения исследований, стимулирования политических дискуссий и подготовки будущих лидеров, способных решать сложные проблемы изменения климата.

ФОТО: Магомед Агаев

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Версия на английском языке ФотоRole of higher education in tackling climate change discussed within COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda iqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizədə ali təhsilin rolu müzakirə olunub

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