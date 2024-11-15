В рамках COP29 создан Диалог СПЕКА по климату и инновациям

В Баку в рамках COP29 подписана декларация о создании Диалога Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) по вопросам климата и инноваций.

В Баку в рамках COP29 подписана декларация о создании Диалога Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) по вопросам климата и инноваций.

Как сообщили Report в Министерстве экономики, документ был подписан в рамках министерской встречи диалога.

На мероприятии также объявлено об открытии Многостороннего трастового фонда СПЕКА для поддержки совместных климатических инициатив стран региона.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подчеркнул важность СПЕКА для региона. Он отметил, что программа стала важной платформой для регионального сотрудничества, способствующей экономическому развитию, экологической устойчивости и инновациям в странах-участницах. "С помощью СПЕКА наши страны укрепляют свою экономику, а также строят будущее, готовое к вызовам изменения климата", - заявил министр.

Исполнительные секретари ЭСКАТО ООН Армида Салсия Алишахбана и ЕЭК ООН Татьяна Молчан подчеркнули значимость диалога и совместных инициатив для преодоления климатических вызовов. Они отметили, что платформа может усилить синергию в таких направлениях, как укрепление инновационных экосистем и технологий для устойчивого развития.