В рамках COP29 состоялся обмен мнениями о перспективах возможного сотрудничества

Сегодня в штаб-квартире Международного энергетического агентства (МЭА) в Париже пройдет круглый стол высокого уровня, посвященный 28-й и 29-й сессиям Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28 и COP29).

Сегодня в штаб-квартире Международного энергетического агентства (МЭА) в Париже пройдет круглый стол высокого уровня, посвященный 28-й и 29-й сессиям Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28 и COP29).

Как передает Report, 19 февраля заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев, который будет представлять нашу страну на мероприятии, встретился с исполнительным директором МЭА Фатихом Биролом.

На встрече замминистра подчеркнул, что на COP29 государства-участники должны принять важные решения в сфере борьбы с изменением климата.

Затем состоялся обмен мнениями о возможных перспективах сотрудничества в рамках Бакинской конференции сторон COP29.