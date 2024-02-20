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В рамках COP29 состоялся обмен мнениями о перспективах возможного сотрудничества

В рамках COP29 состоялся обмен мнениями о перспективах возможного сотрудничества Сегодня в штаб-квартире Международного энергетического агентства (МЭА) в Париже пройдет круглый стол высокого уровня, посвященный 28-й и 29-й сессиям Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28 и COP29).
COP29
20 февраля 2024 г. 02:56
В рамках COP29 состоялся обмен мнениями о перспективах возможного сотрудничества

Сегодня в штаб-квартире Международного энергетического агентства (МЭА) в Париже пройдет круглый стол высокого уровня, посвященный 28-й и 29-й сессиям Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28 и COP29).

Как передает Report, 19 февраля заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев, который будет представлять нашу страну на мероприятии, встретился с исполнительным директором МЭА Фатихом Биролом.

На встрече замминистра подчеркнул, что на COP29 государства-участники должны принять важные решения в сфере борьбы с изменением климата.

Затем состоялся обмен мнениями о возможных перспективах сотрудничества в рамках Бакинской конференции сторон COP29.

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Версия на азербайджанском языке COP29 çərçivəsində mümkün əməkdaşlığın perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb

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