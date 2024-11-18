В рамках COP29 состоялся круглый стол высокого уровня по вопросам детей, молодежи и климатических действий

В рамках COP29 состоялся круглый стол высокого уровня по вопросам детей, молодежи и климатических действий.

В рамках COP29 состоялся круглый стол высокого уровня по вопросам детей, молодежи и климатических действий.

Как сообщает Report, мероприятие организовано председательством COP29, Министерством молодежи и спорта, Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей в партнерстве с UNICEF.

Круглый стол продолжился обсуждениями, охватывающими сферы человеческого развития, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также выступлениями министров, представителей UNICEF и других организаций ООН, членов гражданского общества, детских и молодежных организаций.

На круглом столе было заявлено, что Бакинская инициатива по человеческому развитию для климатической устойчивости служит обеспечению благосостояния людей и расширению возможностей детей и молодежи для содействия решению климатического кризиса.

Мероприятие завершилось сессией вопросов и ответов.

Фото: Вугар Ханларов