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В рамках COP29 состоялось мероприятие "Аграрный сектор, устойчивый к изменению климата"

В рамках COP29 состоялось мероприятие "Аграрный сектор, устойчивый к изменению климата" В рамках COP29 в Баку состоялось мероприятие на тему "Аграрный сектор, устойчивый к изменению климата".
COP29
20 ноября 2024 г. 12:06
В рамках COP29 состоялось мероприятие Аграрный сектор, устойчивый к изменению климата

В рамках COP29 в Баку состоялось мероприятие на тему "Аграрный сектор, устойчивый к изменению климата".

Как передает Report, мероприятие было организовано по инициативе Агентства аграрного кредитования и развития (AKIA) по случаю "Дня продовольствия, сельского хозяйства и воды".

В мероприятии приняли участие руководители AKIA, фермеры, представители частного сектора, в том числе банков, а также международных организаций.

Выступили руководитель отдела господдержки AKIA Рашад Фаттахов, региональный руководитель ООО Beta Azərbaycan Ахмет Арслан, заместители председателя AKIA Мехман Исмайлов и Фарид Рагимли, руководитель отдела проектов и программ AKIA Фарид Амиров.

Участники мероприятия провели широкие обсуждения по соответствующей теме.

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Версия на английском языке ФотоCOP29 event on Climate-resilient Agriculture held in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “İqlim dəyişikliyinə dayanıqlı aqrar sektor" mövzusunda tədbir olub

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