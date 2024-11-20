В рамках COP29 состоялось мероприятие "Аграрный сектор, устойчивый к изменению климата"

В рамках COP29 в Баку состоялось мероприятие на тему "Аграрный сектор, устойчивый к изменению климата".

В рамках COP29 в Баку состоялось мероприятие на тему "Аграрный сектор, устойчивый к изменению климата".

Как передает Report, мероприятие было организовано по инициативе Агентства аграрного кредитования и развития (AKIA) по случаю "Дня продовольствия, сельского хозяйства и воды".

В мероприятии приняли участие руководители AKIA, фермеры, представители частного сектора, в том числе банков, а также международных организаций.

Выступили руководитель отдела господдержки AKIA Рашад Фаттахов, региональный руководитель ООО Beta Azərbaycan Ахмет Арслан, заместители председателя AKIA Мехман Исмайлов и Фарид Рагимли, руководитель отдела проектов и программ AKIA Фарид Амиров.

Участники мероприятия провели широкие обсуждения по соответствующей теме.