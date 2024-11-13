О нас

В рамках COP29 состоялась презентация издания Фонда Гейдара Алиева "Азербайджан. Вдохновляясь природой"

В рамках COP29 состоялась презентация издания Фонда Гейдара Алиева "Азербайджан. Вдохновляясь природой" В рамках COP29 в Баку 13 ноября было представлено новое издание Фонда Гейдара Алиева, посвященное Азербайджану.
COP29
13 ноября 2024 г. 22:14
В рамках COP29 состоялась презентация издания Фонда Гейдара Алиева Азербайджан. Вдохновляясь природой

В рамках COP29 в Баку 13 ноября было представлено новое издание Фонда Гейдара Алиева, посвященное Азербайджану.

Как сообщает Report, книга "Азербайджан. Вдохновляясь природой" (Azerbaijan. Inspired by Nature) была издана в рамках проекта, реализованного Фондом Гейдара Алиева.

Автором идеи проекта является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, руководителем проекта - помощник президента Анар Алакбаров.

В презентации приняли участие помощник президента Анар Алакбаров, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, руководитель Baku Media Center Арзу Алиева, генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед Аль-Малик, основатель благотворительного фонда Иша, известный индийский йогин Садхгуру (Джагги Васудев) и другие.

На мероприятии было отмечено, что презентация издания в дни COP29 не случайна. В нем представлены фотографии и соответствующая информация о живописной природе, флоре и фауне Азербайджана. Книга не только знакомит читателей с удивительной природой Азербайджана, но и подчеркивает важность этого богатства и необходимость его сохранения.

В рамках масштабного проекта, стартовавшего в 2020 году, среди сотен сделанных фотографий можно увидеть как уникальные кадры, так и редкие виды животных, птиц и растений. Проект, описывающий разнообразие природы Азербайджана, охватил все регионы страны, национальные парки и заповедники. В рамках проекта были проведены видеосъемки, подготовлены видеоролики и документальный фильм. На презентации также был показан трейлер документального фильма.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun “Azərbaycan. Təbiətin sehrində” nəşri təqdim edilib

Другие новости из категории

Немецкий министр: Частный капитал имеет жизненно важное значение для зеленого перехода
Немецкий министр: Частный капитал имеет жизненно важное значение для зеленого перехода
13 ноября 2024 г. 20:59
Представитель ЕБРР: Мы довольны сотрудничеством с Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики
Представитель ЕБРР: Мы довольны сотрудничеством с Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики
13 ноября 2024 г. 20:19
ЕБРР: Поддержка крупномасштабных проектов в области ядерной энергетики не соответствует нашей политике
ЕБРР: Поддержка крупномасштабных проектов в области ядерной энергетики не соответствует нашей политике
13 ноября 2024 г. 20:13
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с председателем правительства России
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с председателем правительства России
13 ноября 2024 г. 19:38
Фатих Бирол: Развитие ядерной энергетики требует решения двух основных проблем
Фатих Бирол: Развитие ядерной энергетики требует решения двух основных проблем
13 ноября 2024 г. 19:29
Климатический активист: Наш следующий велопробег на пути к COP30 планируется из Баку в Бразилию
Климатический активист: Наш следующий велопробег на пути к COP30 планируется из Баку в Бразилию
13 ноября 2024 г. 19:27
Ассаф Язди: Израиль обсудит с Азербайджаном совместные проекты в борьбе с изменением климата
Ассаф Язди: Израиль обсудит с Азербайджаном совместные проекты в борьбе с изменением климата
13 ноября 2024 г. 18:50
Ерлан Нысанбаев: Без адекватного климатического финансирования усилия по снижению выбросов остаются декларацией - ЭКСКЛЮЗИВ
Ерлан Нысанбаев: Без адекватного климатического финансирования усилия по снижению выбросов остаются декларацией - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2024 г. 18:39
ФОТОРЕПОРТАЖ с третьего дня климатической конференции COP29
ФотоФОТОРЕПОРТАЖ с третьего дня климатической конференции COP29
13 ноября 2024 г. 18:23
В рамках COP29 состоялся Саммит малых островных развивающихся государств при участии президента Ильхама Алиева
ФотоВ рамках COP29 состоялся Саммит малых островных развивающихся государств при участии президента Ильхама Алиева
13 ноября 2024 г. 18:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi