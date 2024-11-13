В рамках COP29 состоялась презентация издания Фонда Гейдара Алиева "Азербайджан. Вдохновляясь природой"

В рамках COP29 в Баку 13 ноября было представлено новое издание Фонда Гейдара Алиева, посвященное Азербайджану.

В рамках COP29 в Баку 13 ноября было представлено новое издание Фонда Гейдара Алиева, посвященное Азербайджану.

Как сообщает Report , книга "Азербайджан. Вдохновляясь природой" (Azerbaijan. Inspired by Nature) была издана в рамках проекта, реализованного Фондом Гейдара Алиева.

Автором идеи проекта является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, руководителем проекта - помощник президента Анар Алакбаров.

В презентации приняли участие помощник президента Анар Алакбаров, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, руководитель Baku Media Center Арзу Алиева, генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед Аль-Малик, основатель благотворительного фонда Иша, известный индийский йогин Садхгуру (Джагги Васудев) и другие.

На мероприятии было отмечено, что презентация издания в дни COP29 не случайна. В нем представлены фотографии и соответствующая информация о живописной природе, флоре и фауне Азербайджана. Книга не только знакомит читателей с удивительной природой Азербайджана, но и подчеркивает важность этого богатства и необходимость его сохранения.

В рамках масштабного проекта, стартовавшего в 2020 году, среди сотен сделанных фотографий можно увидеть как уникальные кадры, так и редкие виды животных, птиц и растений. Проект, описывающий разнообразие природы Азербайджана, охватил все регионы страны, национальные парки и заповедники. В рамках проекта были проведены видеосъемки, подготовлены видеоролики и документальный фильм. На презентации также был показан трейлер документального фильма.