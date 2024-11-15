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В рамках COP29 прошло мероприятие, посвященное роли коммунальных служб в энергопереходе

В рамках COP29 прошло мероприятие, посвященное роли коммунальных служб в энергопереходе Одна из инициатив Азербайджана по зеленым энергетическим коридорам и зонам является эффективным решением для масштабной передачи возобновляемой энергии, позволяя задействовать источники энергии с высоким потенциалом, расположенные вдали от основных центро
COP29
15 ноября 2024 г. 18:00
В рамках COP29 прошло мероприятие, посвященное роли коммунальных служб в энергопереходе

Одна из инициатив Азербайджана по зеленым энергетическим коридорам и зонам является эффективным решением для масштабной передачи возобновляемой энергии, позволяя задействовать источники энергии с высоким потенциалом, расположенные вдали от основных центров потребления.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Орхан Зейналов на мероприятии для генеральных директоров коммунальных служб, организованном в рамках COP29.

По его словам, зеленые энергетические зоны играют стратегическую роль в достижении цели нулевых выбросов. Они сосредоточены на использовании богатых возобновляемых ресурсов и чистой энергии, что способствует привлечению инвестиций, повышению устойчивости и созданию новых рабочих мест.

На мероприятии также говорилось о роли коммунальных служб в энергопереходе и значении интеграции ВИЭ в энергетическую инфраструктуру.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Zeynalov: "Enerji keçidində kommunal şirkətlər əhəmiyyətlidir"

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