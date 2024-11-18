В рамках COP29 прошло мероприятие, посвященное деколонизации и устойчивому зеленому будущему

13:11

В рамках COP29 Бакинская инициативная группа (БИГ) провела мероприятие под названием "Солидарность во имя деколонизации и зеленого будущего".

Как сообщает Report, в нем участвовали депутаты, представители неправительственных организаций, политики, экоактивисты, правозащитники и другие лица из стран Африки, ранее подвергнувшихся колонизации, таких как Мали, Кения, Демократическая Республика Конго, Нигерия, Джибути, Того, Мавритания, Зимбабве, Замбия и Камерун.

Основное внимание на мероприятии было уделено экологическим вызовам, с которыми сталкиваются бывшие колонии, а также обсуждению путей достижения "зеленого будущего" для Африки без внешнего вмешательства. В ходе дискуссии затрагивались негативные последствия колониализма, вопросы устойчивого развития, экологического восстановления и сохранения природных ресурсов.

Депутаты из стран Африки осудили неспособность бывших колониальных держав отказаться от колониальной политики и их попытки внедрить новые формы колониализма. Особенно отмечен негативный вклад Франции в политику в регионе Сахеля, который привел к вытеснению африканских народов из этих территорий.

"Для успешной деколонизации необходимы практические шаги. Мы, народы Африки, пострадавшие от колониализма, считаем важным продолжение процесса деколонизации тех регионов, которые все еще остаются под колониальным гнетом", - было заявлено на мероприятии.

Отметим, что БИГ организовала это мероприятие в рамках грантового конкурса "COP29: международные инициативы", объявленного Министерством экологии и природных ресурсов и Агентством государственной поддержки НПО.

Фото: Самира Гасанова