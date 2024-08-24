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В рамках COP29 прошло мероприятие "Переход к экологически чистому образу жизни"

В рамках COP29 прошло мероприятие "Переход к экологически чистому образу жизни" В информационном центре COP29 на Приморском бульваре в Баку состоялось мероприятие “Переход к экологически чистому образу жизни”, организованное Азербайджанской операционной компанией COP29 при организации Министерства экологии и природных ресурсов и подд
COP29
24 августа 2024 г. 09:38
В рамках COP29 прошло мероприятие Переход к экологически чистому образу жизни

В информационном центре COP29 на Приморском бульваре в Баку состоялось мероприятие “Переход к экологически чистому образу жизни”, организованное Азербайджанской операционной компанией COP29 при организации Министерства экологии и природных ресурсов и поддержке волонтеров.

Как сообщает Report, акция была направлена на сокращение использования пластиковых отходов и популяризацию переработки.

Жители столицы сдали для утилизации такие бытовые отходы как пластик, бумага и батареи.

Также был проведен мастер-класс по созданию экосумок, которые помогли бы снизить использование пластиковых пакетов.

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Версия на английском языке ФотоCOP29 Information Centre hosts Go Eco-Friendly event
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 Məlumat Mərkəzində “Ekoloji təmiz həyat tərzinə keçid” adlı tədbir keçirilib

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