В рамках COP29 прошло мероприятие "Переход к экологически чистому образу жизни"

В информационном центре COP29 на Приморском бульваре в Баку состоялось мероприятие “Переход к экологически чистому образу жизни”, организованное Азербайджанской операционной компанией COP29 при организации Министерства экологии и природных ресурсов и подд

В информационном центре COP29 на Приморском бульваре в Баку состоялось мероприятие “Переход к экологически чистому образу жизни”, организованное Азербайджанской операционной компанией COP29 при организации Министерства экологии и природных ресурсов и поддержке волонтеров.

Как сообщает Report, акция была направлена на сокращение использования пластиковых отходов и популяризацию переработки.

Жители столицы сдали для утилизации такие бытовые отходы как пластик, бумага и батареи.

Также был проведен мастер-класс по созданию экосумок, которые помогли бы снизить использование пластиковых пакетов.