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В рамках COP29 прошло мероприятие на тему "Радиация и изменение климата: новые вызовы"

В рамках COP29 прошло мероприятие на тему "Радиация и изменение климата: новые вызовы"
COP29
18 ноября 2024 г. 19:15
В рамках COP29 прошло мероприятие на тему Радиация и изменение климата: новые вызовы

В рамках COP29 в павильоне Азербайджана прошло мероприятие на тему "Радиация и изменение климата: новые вызовы", организованное Государственным агентством по регулированию ядерной и радиологической деятельности МЧС.

Как сообщили Report в МЧС, в мероприятии участвовали представители министерств по чрезвычайным ситуациям, цифрового развития и транспорта, сельского хозяйства, энергетики, экологии и природных ресурсов, Госагентства водных ресурсов и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Начальник Госагентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности МЧС Ниджат Алиев рассказал о мерах по обеспечению безопасности ядерной и радиологической деятельности в Азербайджане, улучшении инфраструктуры, готовности к чрезвычайным ситуациям, безопасному управлению радиоактивными отходами, радиологическом мониторинге и защите окружающей среды.

В ходе мероприятия глава отдела МАГАТЭ Хуан Вэй, начальник департамента ядерных исследований Агентства инноваций и цифрового развития Джалал Нагиев и начальник отдела организации и мониторинга растениеводства Министерства сельского хозяйства Сеймур Сафарли обсудили важность взаимосвязи ядерной деятельности и изменения климата.

Мероприятие завершилось ответами на вопросы участников.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 çərçivəsində “Radiasiya və iqlim dəyişikliyi: yeni çağırışlar” mövzusunda tədbir keçirilib

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