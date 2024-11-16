В рамках COP29 прошла панельная сессия о влиянии искусственного интеллекта

Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики Азербайджана организовал панельную сессию "Влияние искусственного интеллекта: новая эра управления в цифровой экономике с технологическим прогнозированием".

Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики Азербайджана организовал панельную сессию "Влияние искусственного интеллекта: новая эра управления в цифровой экономике с технологическим прогнозированием".

Как сообщает Report , на панельной дискуссии обсуждалась ключевая роль искусственного интеллекта в развитии цифровой экономики и влияние технологического прогнозирования на устойчивость экономик.

Спикеры уделили особое внимание влиянию искусственного интеллекта на оптимизацию ресурсов, прогнозирование экономических кризисов и реструктуризацию промышленности.

В рамках сессии, модератором которой был член правления турецкой компании AKSA Enerji Илкай Демирдаг, в качестве спикеров выступили исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров, президент платформы Global Collaboration Village Всемирного экономического форума Чие Хуанг, менеджер по государственным связям и общественной политике центров развития компании Google Ольга Скороходова и вице-президент международного отдела Управления инноваций Израиля Шломи Кофман.

На сессии также обсуждались необходимые рамки для обеспечения ответственной и устойчивой интеграции искусственного интеллекта.