О нас

В рамках COP29 прошла панельная сессия о влиянии искусственного интеллекта

В рамках COP29 прошла панельная сессия о влиянии искусственного интеллекта Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики Азербайджана организовал панельную сессию "Влияние искусственного интеллекта: новая эра управления в цифровой экономике с технологическим прогнозированием".
COP29
16 ноября 2024 г. 21:27
В рамках COP29 прошла панельная сессия о влиянии искусственного интеллекта

Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики Азербайджана организовал панельную сессию "Влияние искусственного интеллекта: новая эра управления в цифровой экономике с технологическим прогнозированием".

Как сообщает Report, на панельной дискуссии обсуждалась ключевая роль искусственного интеллекта в развитии цифровой экономики и влияние технологического прогнозирования на устойчивость экономик.

Спикеры уделили особое внимание влиянию искусственного интеллекта на оптимизацию ресурсов, прогнозирование экономических кризисов и реструктуризацию промышленности.

В рамках сессии, модератором которой был член правления турецкой компании AKSA Enerji Илкай Демирдаг, в качестве спикеров выступили исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров, президент платформы Global Collaboration Village Всемирного экономического форума Чие Хуанг, менеджер по государственным связям и общественной политике центров развития компании Google Ольга Скороходова и вице-президент международного отдела Управления инноваций Израиля Шломи Кофман.

На сессии также обсуждались необходимые рамки для обеспечения ответственной и устойчивой интеграции искусственного интеллекта.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 çərçivəsində süni intellektin təsiri haqqında panel sessiya keçirilib

Самое читаемое

Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
13 ноября 2024 г. 11:00
СМИ: В ходе боевых действий в Газе погибли 188 журналистов
СМИ: В ходе боевых действий в Газе погибли 188 журналистов
10 ноября 2024 г. 08:56
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
12 ноября 2024 г. 09:13
Клэр Миранда: Климатическое финансирование должно быть увеличено до 5 трлн долларов в год
ФотоКлэр Миранда: Климатическое финансирование должно быть увеличено до 5 трлн долларов в год
11 ноября 2024 г. 11:22
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
11 ноября 2024 г. 18:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi