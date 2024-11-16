В рамках COP29 прошла панельная сессия о влиянии искусственного интеллекта

Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики Азербайджана организовал панельную сессию "Влияние искусственного интеллекта: новая эра управления в цифровой экономике с технологическим прогнозированием".
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Спикеры уделили особое внимание влиянию искусственного интеллекта на оптимизацию ресурсов, прогнозирование экономических кризисов и реструктуризацию промышленности.
В рамках сессии, модератором которой был член правления турецкой компании AKSA Enerji Илкай Демирдаг, в качестве спикеров выступили исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров, президент платформы Global Collaboration Village Всемирного экономического форума Чие Хуанг, менеджер по государственным связям и общественной политике центров развития компании Google Ольга Скороходова и вице-президент международного отдела Управления инноваций Израиля Шломи Кофман.
На сессии также обсуждались необходимые рамки для обеспечения ответственной и устойчивой интеграции искусственного интеллекта.