В рамках COP29 прошла акция с призывом к развитым странам увеличить климатическое финансирование

В рамках четвертого дня COP29 в Баку участники конференции устроили акцию под слоганом Pay up ("Пора платить") - призыв к развитым странам увеличить объем климатического финансирования для борьбы с последствиями изменения климата и поддержки уязвимых стра

В рамках четвертого дня COP29 в Баку участники конференции устроили акцию под слоганом Pay up ("Пора платить") - призыв к развитым странам увеличить объем климатического финансирования для борьбы с последствиями изменения климата и поддержки уязвимых стран.

Активисты обратили внимание на необходимость справедливого перераспределения ресурсов и исполнения обязательств, взятых на себя странами с высоким уровнем выбросов парниковых газов.

Report представляет кадры с акции, где участники держат плакаты с лозунгами о важности климатической справедливости и солидарности.