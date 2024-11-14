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В рамках COP29 прошла акция с призывом к развитым странам увеличить климатическое финансирование

В рамках COP29 прошла акция с призывом к развитым странам увеличить климатическое финансирование В рамках четвертого дня COP29 в Баку участники конференции устроили акцию под слоганом Pay up ("Пора платить") - призыв к развитым странам увеличить объем климатического финансирования для борьбы с последствиями изменения климата и поддержки уязвимых стра
COP29
14 ноября 2024 г. 09:09
В рамках COP29 прошла акция с призывом к развитым странам увеличить климатическое финансирование

В рамках четвертого дня COP29 в Баку участники конференции устроили акцию под слоганом Pay up ("Пора платить") - призыв к развитым странам увеличить объем климатического финансирования для борьбы с последствиями изменения климата и поддержки уязвимых стран.

Активисты обратили внимание на необходимость справедливого перераспределения ресурсов и исполнения обязательств, взятых на себя странами с высоким уровнем выбросов парниковых газов.

Report представляет кадры с акции, где участники держат плакаты с лозунгами о важности климатической справедливости и солидарности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 çərçivəsində inkişaf etmiş ölkələrə iqlim maliyyəsini artırmaq çağırışı ilə aksiya keçirilib

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