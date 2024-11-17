В рамках COP29 прошел семинар по внедрению возобновляемых источников энергии в предпринимательстве

В рамках COP29 в Баку прошел интерактивный семинар по внедрению возобновляемых источников энергии в рамках проекта "Продвижение возобновляемых источников энергии в предпринимательстве против изменения климата".

В рамках COP29 в Баку прошел интерактивный семинар по внедрению возобновляемых источников энергии в рамках проекта "Продвижение возобновляемых источников энергии в предпринимательстве против изменения климата".

Как сообщает Report, мероприятие прошло в павильоне Национального Форума НПО в Зеленой Зоне COP29.

Основной целью семинара, проведенного директором Ассоциации устойчивого развития Сербии Боривоже Матичем, является усиление борьбы с изменением климата путем продвижения использования возобновляемых источников энергии среди предпринимателей и специалистов в сельскохозяйственном и промышленном секторах.

В начале мероприятия председатель правления Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева отметила, что проект состоит из 4 направлений деятельности: энергопотребление и выбросы углерода, проблемы предпринимателей (мужчин и женщин) в сельскохозяйственном и промышленном секторах, реакция молодежи на изменение климата и не поощряемые возобновляемые источники энергии.

Затем индийский эксперт Раджани Чандра Дмелло выступила с докладом о положительных изменениях в секторе здравоохранения при внедрении альтернативных источников энергии.