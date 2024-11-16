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В рамках COP29 прошел Саммит лидеров космических агентств

В рамках COP29 прошел Саммит лидеров космических агентств 16 ноября Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта провело в рамках COP29 Саммит лидеров космических агентств.
COP29
16 ноября 2024 г. 14:13
В рамках COP29 прошел Саммит лидеров космических агентств

16 ноября Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта провело в рамках COP29 Саммит лидеров космических агентств.

Как сообщает Report, саммит на тему "Космические вызовы в борьбе с изменением климата" организован в День науки, технологий и инноваций на COP29.

Основная суть этого саммита, который считается форумом космических агентств, заключается в продвижении и формулировании совместных действий по содействию изменению климата путем использования возможностей космических технологий среди глобальных и развивающихся космических агентств.

В мероприятии приняли участие около 80 представителей международного космического сообщества, руководители космических агентств Японии, США, Королевства Бахрейн, Бразилии, Китая, Италии, Норвегии, Венгрии, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, Великобритании, руководители UNOOSA, ИСЕСКО, Международной астронавтической федерации и Организации Объединенных Наций.

Отметим, что по итогам обсуждений 20 глобальных космических агентств утвердили документ "Обещание по расширению космических климатических инициатив", который послужит определению глобального сотрудничества для следующих мероприятий COP, решительных путей для смягчения негативных последствий изменения климата своевременно и эффективным способом.

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Версия на английском языке Summit of Space Agency Leaders held as part of COP29
Версия на азербайджанском языке COP29-da Kosmik Agentliklərin Liderlərinin Sammiti keçirilib

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