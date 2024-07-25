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В рамках COP29 пройдет конференция, посвященная концепции "Единое здоровье"

В рамках COP29 пройдет конференция, посвященная концепции "Единое здоровье" В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) состоится конференция, посвященная концепции "Единое здоровье".
COP29
25 июля 2024 г. 11:23
В рамках COP29 пройдет конференция, посвященная концепции Единое здоровье

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) состоится конференция, посвященная концепции "Единое здоровье".

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Баларагим Гулиев заявил во время выступления на симпозиуме "Единое здоровье: Подготовка к COP29 с помощью межсекторального диалога".

По его словам, в период глобализации необходимо, чтобы все страны мира в рамках взаимного сотрудничества проводили работу по реализации единой концепции здоровья и устранению возникающих проблем, обеспечению здоровья населения мира и доступности безопасного питания для всех, сохранению экологического баланса окружающей среды.

Б. Гулиев добавил, что этот вопрос также будет приоритетным в рамках COP29 в Азербайджане: "Агентство уже предложило провести 19 ноября в рамках программы мероприятий COP29 конференцию, посвященную концепции "Единое здоровье" и направило соответствующие официальные обращения".

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Версия на английском языке Azerbaijan suggests holding conference on One Health approach within COP29
Версия на азербайджанском языке COP29 çərçivəsində "Vahid sağlamlıq" yanaşmasına həsr olunan konfrans keçiriləcək

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