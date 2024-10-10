В рамках COP29 пройдет День человеческого развития

В рамках COP29 пройдет День человеческого развития.

В рамках COP29 пройдет День человеческого развития.

Как сообщает Report, об этом сказал назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на параллельном мероприятии по "Дорожной карте миссии по ограничению роста температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия" стран Тройки, которое было совместно организовано председательствами COP28, COP29 и COP30 в рамках конференции Pre-COP29.

По его словам, с привлечением всех сторон будут проводиться мероприятия, связанные с человеческим развитием, ирригацией и молодежью.

Заявив, что Бакинская сессия является важным этапом для налаживания реальной деятельности, министр заявил, что Азербайджан продвигает международное сотрудничество на COP29: "Мы должны расширить наши амбиции и дать возможность странам сократить выбросы парниковых газов. Прозрачность является важным шагом для налаживания доверия. Наша деятельность должна быть скоординирована, нам необходимо привлекать финансы для борьбы с изменением климата. Наша деятельность должна быть рассчитана на устранение последствий изменения климата. Создание фонда по борьбе с изменением климата объединит государственные и частные стороны".

Бабаев также добавил, что адаптация является важным элементом расширения и ускорения деятельности во всем мире и COP29 дает возможность ее расширить.

"Как председательство COP29, мы проводим встречи в тройном формате, пытаясь создать синергию и реализовать результаты. Предстоящий путь непрост, но решительные шаги позволят нам реализовать наши ожидания и в конечном итоге построить устойчивое будущее", - заключил президент COP29.