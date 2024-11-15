В рамках COP29 проходит акция климатических активистов из Азии

В Баку в рамках климатической конференции COP29 проходит акция климатических активистов.

В Баку в рамках климатической конференции COP29 проходит акция климатических активистов.

Как передает Report, акцию проводят международные организаций из Азии в "голубой зоне" Бакинского стадиона.

Активист из Бангладеш Амануллах Пораг рассказал, что акция призывает сократить использование ископаемых источников энергии, в частности природного газа в Азиатском регионе.

"Мы выступаем против расширения производства СПГ в Азиатском регионе. Наш регион был сильно загрязнена множеством газовых проектов. Этот митинг преследует цель привлечь внимание к проектам и инициативам, которые расширяют газовую отрасль в регионе", - сказал он.