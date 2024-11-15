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В рамках COP29 презентован портал зеленого роста

В рамках COP29 презентован портал зеленого роста В павильоне торговли и инвестиций на СОР29 в Баку состоялась презентация "Портала зеленый рост".
COP29
15 ноября 2024 г. 12:38
В рамках COP29 презентован портал зеленого роста

В павильоне торговли и инвестиций на СОР29 в Баку состоялась презентация "Портала зеленый рост".

Как сообщает Report, портал разработан в сотрудничестве Минэкономики Азербайджана и Центра международного развития Growth Lab Гарвардского университета.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, открывая мероприятие, заявил, эта инновационная платформа призвана способствовать устойчивому экономическому росту и зеленым инвестициям.

«Инструмент, разработанный нашими друзьями - команды Гарварда под руководством профессора Рикардо Хаусманна, является именно отражением или практическим и прагматичным применением такого подхода, который, и я думаю, это самая важная часть, затрагивает вопросы, выходящие далеко за пределы любой национальной юрисдикции, любого отдельного государства, политических убеждений», - сказал министр.

Портал зеленого роста - это веб-инструмент, который помогает странам определить их лучшие возможности для зеленого роста и направляет политиков в вопросах развития этих возможностей.

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Версия на английском языке ФотоGreen Growth Portal presented at COP29

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