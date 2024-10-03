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В рамках COP29 планируется проведение диалога по изменению климата в горных регионах

В рамках COP29 планируется проведение диалога по изменению климата в горных регионах В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) планируется проведение диалога по проблемам изменения климата в горных регионах.
COP29
3 октября 2024 г. 17:41
В рамках COP29 планируется проведение диалога по изменению климата в горных регионах

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) планируется проведение диалога по проблемам изменения климата в горных регионах.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев в статье, посвященной 15-й годовщине организации, опубликованной агентством Anadolu

Он отметил, что на COP29, которая пройдет в ноябре в Баку, также предусмотрены обсуждения мер по устойчивости к изменению климата в горных регионах и вопросов устойчивого развития.

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Версия на английском языке Mountain and climate dialogue planned to be held within COP29
Версия на азербайджанском языке COP29 çərçivəsində dağ bölgələrində iqlimlə bağlı dialoqunun həyata keçirilməsi planlaşdırılır

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