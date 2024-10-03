В рамках COP29 планируется проведение диалога по изменению климата в горных регионах

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) планируется проведение диалога по проблемам изменения климата в горных регионах.

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) планируется проведение диалога по проблемам изменения климата в горных регионах.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев в статье, посвященной 15-й годовщине организации, опубликованной агентством Anadolu

Он отметил, что на COP29, которая пройдет в ноябре в Баку, также предусмотрены обсуждения мер по устойчивости к изменению климата в горных регионах и вопросов устойчивого развития.