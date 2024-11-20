В рамках COP29 организована детская выставка "Слушай будущее"

В рамках COP29 и Всемирного дня ​​ребенка организована детская выставка "Слушай будущее".

В рамках COP29 и Всемирного дня ​​ребенка организована детская выставка "Слушай будущее".

Как сообщает Report, мероприятие организовано совместно Министерством молодежи и спорта Азербайджана и азербайджанским представительством ЮНИСЕФ.

На выставке в павильоне Дома молодежи на COP29 с помощью искусственного интеллекта были продемонстрированы мысли и идеи детей из более чем 20 стран о борьбе с изменением климата.

На церемонии открытия выставки приняли участие также министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Саджа Фарук Абдулла и молодые послы по вопросам климата.