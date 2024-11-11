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В рамках COP29 организован Форум молодежного лидерства

В рамках COP29 организован Форум молодежного лидерства В рамках климатической конференции COP29 в Баку состоялся Форум молодежного лидерства.
COP29
11 ноября 2024 г. 12:32
В рамках COP29 организован Форум молодежного лидерства

В рамках климатической конференции COP29 в Баку состоялся Форум молодежного лидерства.

Как сообщает Report, форум, организованный Академией молодых переговорщиков (YNA), собрал вместе молодых климатических лидеров, работающих в сферах международных отношений, медиа, лоббирования и пр.

В частности участники мероприятия обсудили возможности активного участия молодежи в климатических действиях.

Лидер по адвокации YNA Чарли Бевис отметил, что молодежь проявляет большой интерес к проблемам климатического кризиса, и подчеркнул, что организация уже третий год принимает участие в саммитах COP.

Представитель Палестины Мохаммед Усроф заявил, что молодежь на COP29 выступает с призывом прекратить любую деятельность, наносящую ущерб окружающей среде и здоровью людей.

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Версия на английском языке Baku hosts COP29 Youth Leadership Forum
Версия на азербайджанском языке Bakıda COP29 Gənc Liderlik Forumu keçirilib

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