В рамках COP29 объявлено о запуске климатической инициативы "Бакинская гармония" для поддержки фермеров

11:03

В рамках COP29 в Баку объявлено о запуске климатической инициативы "Бакинская гармония" для повышения устойчивости фермеров к изменению климата и продвижения устойчивого развития сельского хозяйства.

Как сообщает Report, инициатива запущена в сотрудничестве между Председательством COP29, Министерством сельского хозяйства Азербайджана и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Ее цель - адаптация сельскохозяйственных систем к климатическим изменениям и устойчивое управление продовольственными и водными ресурсами.

На мероприятии, проведенном в рамках "Дня продовольствия, сельского хозяйства и воды", модератором выступил директор Офиса по изменению климата, биоразнообразию и окружающей среде ФАО Каве Захеди. Президент COP29 Мухтар Бабаев отметил, что "Бакинская гармония" является одной из 14 глобальных инициатив, предложенных на конференции, и охватывает важные вопросы экологии, сельского хозяйства и климата.

"Инициатива нацелена на расширение возможностей сельских общин, женщин и молодежи, а также на повышение устойчивости сельскохозяйственных систем к климатическим вызовам", - подчеркнул Бабаев.

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, в свою очередь, отметил, что "Бакинская гармония" станет платформой для объединения глобальных усилий, направленных на переход к устойчивой модели агропродовольственных систем. "Эта инициатива будет способствовать адаптации в сельском хозяйстве, обеспечивая обмен опытом и привлекая ключевые заинтересованные стороны", - подчеркнул он.

Региональный представитель ФАО по Европе и Центральной Азии Виорел Гуцу отметил, что изменение климата оказывает значительное влияние на сельское хозяйство. Он подчеркнул важность поддержки сельских общин, женщин и молодежи, а также климатического финансирования для минимизации последствий изменений климата.

В рамках дискуссий представители Всемирного банка, ООН-женщины, Всемирной фермерской организации и других организаций выразили поддержку инициативе "Бакинская гармония" и подчеркнули необходимость глобального сотрудничества для решения климатических вызовов.