О нас

В рамках COP29 объявлен победитель первого в Азербайджане аукциона по возобновляемой энергетике 

В рамках COP29 объявлен победитель первого в Азербайджане аукциона по возобновляемой энергетике  В Азербайджане в рамках СОР29 объявлен победитель аукциона по строительству солнечной электростанции "Гобустан" мощностью 100 МВт, реализуемого при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
COP29
21 ноября 2024 г. 11:09
В рамках COP29 объявлен победитель первого в Азербайджане аукциона по возобновляемой энергетике 

В Азербайджане в рамках СОР29 объявлен победитель аукциона по строительству солнечной электростанции "Гобустан" мощностью 100 МВт, реализуемого при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как сообщает Report, победителем аукциона стала компания Universal International Holdings Limited, предложившая самую низкую цену за каждый кВт/ч электроэнергии.

Ожидается, что станция будет введена в эксплуатацию в 2027 году и будет производить около 260 млн кВт/ч электроэнергии в год. Помимо экономии 57 млн кубометров природного газа в год, это позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 124 тыс. тонн.

Региональный директор ЕБРР по Кавказу Алкис Вриениос Дракинос отметил, что успешное завершение первого в Азербайджане аукциона по возобновляемым источникам энергии является большим достижением для банка.

ФОТО: Мухаммед Агаев

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоWinner of Azerbaijan's first renewable energy auction announced within COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 çərçivəsində Azərbaycanda ilk bərpa olunan enerji hərracının qalibi elan edilib

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
18 ноября 2024 г. 14:48
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
18 ноября 2024 г. 13:25
Обсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
ФотоОбсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
17 ноября 2024 г. 12:52
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
17 ноября 2024 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi