В рамках COP29 объявлен победитель первого в Азербайджане аукциона по возобновляемой энергетике

В Азербайджане в рамках СОР29 объявлен победитель аукциона по строительству солнечной электростанции "Гобустан" мощностью 100 МВт, реализуемого при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В Азербайджане в рамках СОР29 объявлен победитель аукциона по строительству солнечной электростанции "Гобустан" мощностью 100 МВт, реализуемого при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как сообщает Report, победителем аукциона стала компания Universal International Holdings Limited, предложившая самую низкую цену за каждый кВт/ч электроэнергии.

Ожидается, что станция будет введена в эксплуатацию в 2027 году и будет производить около 260 млн кВт/ч электроэнергии в год. Помимо экономии 57 млн кубометров природного газа в год, это позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 124 тыс. тонн.

Региональный директор ЕБРР по Кавказу Алкис Вриениос Дракинос отметил, что успешное завершение первого в Азербайджане аукциона по возобновляемым источникам энергии является большим достижением для банка.

ФОТО: Мухаммед Агаев