В рамках COP29 обсудили роль образования в борьбе с климатическими вызовами

На COP29 прошла панельная дискуссия высокого уровня на тему "Экологизация образования и климатическая устойчивость".

На COP29 прошла панельная дискуссия высокого уровня на тему "Экологизация образования и климатическая устойчивость".

Как сообщает Report, участники обсуждали трансформативное обучение, которое могло бы ответить на современные климатические вызовы.

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев отметил, что главная цель состоит в адаптации образовательных программ для акцентирования внимания на климатической устойчивости.

"Это подразумевает включение климатической грамотности в учебные стандарты и развитие у учащихся навыков для активного участия в решении экологических проблем", - сказал министр.

Особое внимание было уделено инициативе STEAM-образования в Азербайджане, которая помогает школьникам разрабатывать проекты в сфере зеленой энергии и устойчивого развития.

В рамках дискуссии также состоялось второе ежегодное заседание инициативы Greening Education Partnership, предоставившее возможность обсудить интеграцию устойчивости в системы образования.