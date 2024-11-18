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В рамках COP29 обсудили роль образования в борьбе с климатическими вызовами  

В рамках COP29 обсудили роль образования в борьбе с климатическими вызовами   На COP29 прошла панельная дискуссия высокого уровня на тему "Экологизация образования и климатическая устойчивость".
COP29
18 ноября 2024 г. 16:24
В рамках COP29 обсудили роль образования в борьбе с климатическими вызовами  

На COP29 прошла панельная дискуссия высокого уровня на тему "Экологизация образования и климатическая устойчивость".

Как сообщает Report, участники обсуждали трансформативное обучение, которое могло бы ответить на современные климатические вызовы.

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев отметил, что главная цель состоит в адаптации образовательных программ для акцентирования внимания на климатической устойчивости.

"Это подразумевает включение климатической грамотности в учебные стандарты и развитие у учащихся навыков для активного участия в решении экологических проблем", - сказал министр.

Особое внимание было уделено инициативе STEAM-образования в Азербайджане, которая помогает школьникам разрабатывать проекты в сфере зеленой энергии и устойчивого развития.

В рамках дискуссии также состоялось второе ежегодное заседание инициативы Greening Education Partnership, предоставившее возможность обсудить интеграцию устойчивости в системы образования.

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