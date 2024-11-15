В рамках COP29 Германия и Израиль определили новые направления энергосотрудничества

В Баку в рамках COP29 состоялась церемония подписания "Германо-израильской программы энергетического партнерства 2025".

В Баку в рамках COP29 состоялась церемония подписания "Германо-израильской программы энергетического партнерства 2025".

Как сообщает Report, мероприятие, организованное в павильоне Германии, направлено на дальнейшее укрепление энергопартнерства между Германией и Израилем, в частности, в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Стороны планируют осуществлять совместную деятельность в направлении зеленого энергетического перехода и борьбы с изменением климата.

В рамках программы предполагается реализация инновационных проектов и научно-исследовательских работ в энергосфере.