О нас

В рамках COP29 Германия и Израиль определили новые направления энергосотрудничества

В рамках COP29 Германия и Израиль определили новые направления энергосотрудничества В Баку в рамках COP29 состоялась церемония подписания "Германо-израильской программы энергетического партнерства 2025".
COP29
15 ноября 2024 г. 16:58
В рамках COP29 Германия и Израиль определили новые направления энергосотрудничества

В Баку в рамках COP29 состоялась церемония подписания "Германо-израильской программы энергетического партнерства 2025".

Как сообщает Report, мероприятие, организованное в павильоне Германии, направлено на дальнейшее укрепление энергопартнерства между Германией и Израилем, в частности, в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Стороны планируют осуществлять совместную деятельность в направлении зеленого энергетического перехода и борьбы с изменением климата.

В рамках программы предполагается реализация инновационных проектов и научно-исследовательских работ в энергосфере.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Germany and Israel define new areas of energy cooperation at COP29
Версия на азербайджанском языке COP29 çərçivəsində Almaniya ilə İsrail enerji sahəsində yeni fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən ediblər

Самое читаемое

Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
9 ноября 2024 г. 12:02
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
9 ноября 2024 г. 10:58
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
Садыр Жапаров посетит Азербайджан для участия в COP29
9 ноября 2024 г. 09:38
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
13 ноября 2024 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi