В рамках COP29 будет принята декларация о "зеленой цифровой деятельности"

В рамках Бакинской климатической конференции COP29 будет принята Декларация COP29 о "зеленой цифровой деятельности".

В рамках Бакинской климатической конференции COP29 будет принята Декларация COP29 о "зеленой цифровой деятельности".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Декларация будет принята правительствами, международными организациями, финансовыми институтами, благотворительными организациями, частным сектором, неправительственными организациями и академическими кругами. Принимая декларацию, стороны заявят о своем намерении признать роль цифровых технологий в смягчении последствий изменения климата, достижении поставленных целей, поддержке целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), Парижского соглашения и целей на 2030 год.

Стороны подчеркнут влияние правильного использования цифровых инноваций на сокращение выбросов парниковых газов в различных экономических секторах и адаптацию к изменению климата, а также отметят необходимость решения проблем, связанных с экологическим ущербом от устаревшей цифровой инфраструктуры.

Также цифровое неравенство будет подчеркнуто как основное препятствие для достижения справедливых, инклюзивных и цифровых переходов.

Отметим, что международное мероприятие COP29 пройдет в Баку 11-22 ноября.