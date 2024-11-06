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В рамках COP29 будет принята декларация о "зеленой цифровой деятельности"

В рамках COP29 будет принята декларация о "зеленой цифровой деятельности" В рамках Бакинской климатической конференции COP29 будет принята Декларация COP29 о "зеленой цифровой деятельности".
COP29
6 ноября 2024 г. 14:22
В рамках COP29 будет принята декларация о зеленой цифровой деятельности

В рамках Бакинской климатической конференции COP29 будет принята Декларация COP29 о "зеленой цифровой деятельности".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Декларация будет принята правительствами, международными организациями, финансовыми институтами, благотворительными организациями, частным сектором, неправительственными организациями и академическими кругами. Принимая декларацию, стороны заявят о своем намерении признать роль цифровых технологий в смягчении последствий изменения климата, достижении поставленных целей, поддержке целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), Парижского соглашения и целей на 2030 год.

Стороны подчеркнут влияние правильного использования цифровых инноваций на сокращение выбросов парниковых газов в различных экономических секторах и адаптацию к изменению климата, а также отметят необходимость решения проблем, связанных с экологическим ущербом от устаревшей цифровой инфраструктуры.

Также цифровое неравенство будет подчеркнуто как основное препятствие для достижения справедливых, инклюзивных и цифровых переходов.

Отметим, что международное мероприятие COP29 пройдет в Баку 11-22 ноября.

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Версия на английском языке Declaration on Green Digital Action to be adopted within COP29 framework
Версия на азербайджанском языке COP29 çərçivəsində “Yaşıl Rəqəmsal Fəaliyyət” üzrə bəyannamə qəbul ediləcək

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