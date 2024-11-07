На COP29 будет представлен Океанический павильон для обсуждений климатического кризиса

Студенты, преподаватели и сотрудники Института океанографии Скриппса и Школы глобальной политики и стратегии Калифорнийского университета (Сан-Диего) примут участие в конференции COP29 в Баку.

Студенты, преподаватели и сотрудники Института океанографии Скриппса и Школы глобальной политики и стратегии Калифорнийского университета (Сан-Диего) примут участие в климатической конференции COP29 в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение Института.

В нем отмечается, что в рамках COP29 будет представлен Океанический павильон [Ocean Pavilion], организованный Институтом океанографии Скриппса, Woods Hole Oceanographic Institution и другими ведущими мировыми организациями по океану, с тем, чтобы подчеркнуть его основополагающую роль в изменении климата.

"Расположенный в "Голубой зонe" Ocean Pavilion станет центральным местом для делегатов COP29 и международных переговорщиков по климату для обмена идеями по решению климатического кризиса путем использования науки об океане и решений", - говорится в сообщении.

"Океан может помочь решить некоторые из самых важных климатических проблем, от стабилизации климата Земли до устойчивого обеспечения продовольствием населения и защиты морских видов", - сказала Института океанографии Скриппса и вице-канцлер по морским наукам Калифорнийского университета Маргарет Лейнен.

Минасазова Лала