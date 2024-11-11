В преддверии COP29 для делегаций организован логистический брифинг

На Бакинском Олимпийском стадионе на площадке конференции COP29 был проведен брифинг, в котором приняли участие около 500 членов делегаций разных стран.

На Бакинском Олимпийском стадионе на площадке конференции COP29 был проведен брифинг, в котором приняли участие около 500 членов делегаций разных стран.

Как сообщает Report , член Координационного совета Азербайджанской операционной компании COP29 Шахла Аббекирова, директор отдела по делам конференций Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) Васим Мир и представитель протокола и отдела внешних связей Грейс Анн Смит предоставили последнюю информацию об оперативных аспектах COP29.

На брифинге были затронуты важные вопросы, касающиеся встречи, транспортировки и размещения высокопоставленных гостей, которые примут участие в международной климатической конференции. Член Координационного совета Азербайджанской операционной компании COP29 Ш. Аббекирова проинформировала об основных мероприятиях и организационных сторонах встреч, которые пройдут в рамках Саммита мировых лидеров по климатическим действиям, предстоящих в первые дни COP29, а также мерах, принимаемых для встречи в ходе конференции глав государств на необходимом уровне. На брифинге была предоставлена подробная информация о различных площадках, имеющихся в Голубой и Зеленой зонах COP29, общественном питании и других участках и зонах, где проводятся мероприятия, а также обсуждена проделанная работа по управлению большим потоком посетителей и обеспечения положительного впечатления у них.

Во второй части брифинга были даны ответы на вопросы членов делегаций зарубежных стран об организации саммита, транспортных сетях, визовых процедурах и по другим темам.