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В преддверии COP29 для делегаций организован логистический брифинг

В преддверии COP29 для делегаций организован логистический брифинг На Бакинском Олимпийском стадионе на площадке конференции COP29 был проведен брифинг, в котором приняли участие около 500 членов делегаций разных стран.
COP29
11 ноября 2024 г. 00:08
В преддверии COP29 для делегаций организован логистический брифинг

На Бакинском Олимпийском стадионе на площадке конференции COP29 был проведен брифинг, в котором приняли участие около 500 членов делегаций разных стран.

Как сообщает Report, член Координационного совета Азербайджанской операционной компании COP29 Шахла Аббекирова, директор отдела по делам конференций Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) Васим Мир и представитель протокола и отдела внешних связей Грейс Анн Смит предоставили последнюю информацию об оперативных аспектах COP29.

На брифинге были затронуты важные вопросы, касающиеся встречи, транспортировки и размещения высокопоставленных гостей, которые примут участие в международной климатической конференции. Член Координационного совета Азербайджанской операционной компании COP29 Ш. Аббекирова проинформировала об основных мероприятиях и организационных сторонах встреч, которые пройдут в рамках Саммита мировых лидеров по климатическим действиям, предстоящих в первые дни COP29, а также мерах, принимаемых для встречи в ходе конференции глав государств на необходимом уровне. На брифинге была предоставлена подробная информация о различных площадках, имеющихся в Голубой и Зеленой зонах COP29, общественном питании и других участках и зонах, где проводятся мероприятия, а также обсуждена проделанная работа по управлению большим потоком посетителей и обеспечения положительного впечатления у них.

Во второй части брифинга были даны ответы на вопросы членов делегаций зарубежных стран об организации саммита, транспортных сетях, визовых процедурах и по другим темам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 qlobal iqlim konfransı ərəfəsində nümayəndə heyətləri üçün logistik brifinq təşkil edilib

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