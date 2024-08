В преддверии COP29 будет организован летний лагерь по изменению климата

В преддверии 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Университете ADA будет организован летний лагерь по изменению климата.

Как передает Report, об этом говорится на странице COP29 в социальной сети "Х".

В публикации отмечается, что лагерь, который пройдет с 6 по 9 августа, будет обучать и вдохновлять международных преподавателей на включение вопросов изменения климата в их программу обучения.