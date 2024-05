В посольстве Великобритании в Баку открылся офис COP29.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Великобритании в Баку в соцсети "Х".

"Офис нашей команды COP29 открыт, что позволит нам вместе с азербайджанскими партнерами внести свой вклад в успех климатической конференции", - говорится в публикации.