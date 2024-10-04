О нас

В перуанской прессе рассказали о выдвинутой Азербайджаном инициативе перемирия на время COP29

В перуанской прессе рассказали о выдвинутой Азербайджаном инициативе перемирия на время COP29 В газете La República, одном из самых известных и авторитетных печатных органов Перу, была опубликована статья под названием "Председательство Азербайджана на COP29 выдвинуло инициативу перемирия на время климатического саммита".
COP29
4 октября 2024 г. 05:37
В перуанской прессе рассказали о выдвинутой Азербайджаном инициативе перемирия на время COP29

В газете La República, одном из самых известных и авторитетных печатных органов Перу, была опубликована статья под названием "Председательство Азербайджана на COP29 выдвинуло инициативу перемирия на время климатического саммита".

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

В статье предоставляется информация об инициативе перемирия на время COP, выдвинутой председательством Азербайджана в рамках 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), которая пройдет в Баку в ноябре.

В материале также подчеркивается, что инициатива предусматривает соблюдение глобального перемирия в течение недели до и после COP29 включительно. Сообщается, что это предложение было направлено странам-членам Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), и стороны отреагировали на него положительно.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Peru mətbuatında Azərbaycanın irəli sürdüyü “COP atəşkəsi” təşəbbüsündən bəhs edilib

Самое читаемое

MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
27 сентября 2024 г. 16:27
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
2 октября 2024 г. 12:30
Президент Ильхам Алиев посетил парк Победы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил парк Победы
27 сентября 2024 г. 13:08
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода
27 сентября 2024 г. 16:02
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
29 сентября 2024 г. 02:49
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 10
ВидеоЧисло погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 10
27 сентября 2024 г. 23:19
Азербайджан и Узбекистан обсудили на полях 79-й сессии ГА ООН широкий спектр союзнических отношений
Азербайджан и Узбекистан обсудили на полях 79-й сессии ГА ООН широкий спектр союзнических отношений
28 сентября 2024 г. 04:27
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
1 октября 2024 г. 12:49
Скончалась экс-глава бакинского офиса ЕБРР
Скончалась экс-глава бакинского офиса ЕБРР
27 сентября 2024 г. 09:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi