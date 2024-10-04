В перуанской прессе рассказали о выдвинутой Азербайджаном инициативе перемирия на время COP29

В газете La República, одном из самых известных и авторитетных печатных органов Перу, была опубликована статья под названием "Председательство Азербайджана на COP29 выдвинуло инициативу перемирия на время климатического саммита".

В газете La República, одном из самых известных и авторитетных печатных органов Перу, была опубликована статья под названием "Председательство Азербайджана на COP29 выдвинуло инициативу перемирия на время климатического саммита".

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

В статье предоставляется информация об инициативе перемирия на время COP, выдвинутой председательством Азербайджана в рамках 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), которая пройдет в Баку в ноябре.

В материале также подчеркивается, что инициатива предусматривает соблюдение глобального перемирия в течение недели до и после COP29 включительно. Сообщается, что это предложение было направлено странам-членам Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), и стороны отреагировали на него положительно.