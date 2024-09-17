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В период проведения COP29 в Баку будет применена оптимизированная транспортная схема

В период проведения COP29 в Баку будет применена оптимизированная транспортная схема Азербайджанская операционная компания COP29, Агентство наземного транспорта и Главное управление государственной дорожной полиции города Баку внедряют оптимизированную транспортную схему в столице в преддверии COP29, который пройдет с 11 по 22 ноября этог
COP29
17 сентября 2024 г. 19:59
В период проведения COP29 в Баку будет применена оптимизированная транспортная схема

Азербайджанская операционная компания COP29, Агентство наземного транспорта и Главное управление государственной дорожной полиции города Баку внедряют оптимизированную транспортную схему в столице в преддверии COP29, который пройдет с 11 по 22 ноября этого года.

Как сообщили Report в операционной компании, проводится работа по разметке выделенных транспортных полос на ряде центральных улиц Баку, которые будут помечены логотипом COP29.

В период проведения конференции эти полосы будут использоваться только транспортными средствами, имеющими специальные разрешения от организаторов мероприятия.

Кроме того, в связи с предстоящей конференцией планируется организовать в общей сложности 14 транспортных узлов в различных частях города с учетом места проведения мероприятия - Бакинского олимпийского стадиона, районов с высокой концентрацией отелей и жилых комплексов и других факторов.

По специально созданным комплексным транспортным маршрутам будут курсировать сотни такси и около 400 автобусов, включая экспресс-автобусы, специальные "конференц-автобусы" и автобусы до аэропорта, которые будут осуществлять регулярные пассажирские перевозки.

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Версия на английском языке Baku to implement optimized transport scheme during COP29
Версия на азербайджанском языке COP29 zamanı Bakıda optimallaşdırılmış nəqliyyat sxemi tətbiq ediləcək

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