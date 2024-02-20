В Париже проходит круглый стол по климатической конференции в преддверии СОР29

В Париже проходит круглый стол высокого уровня, посвященный сессиям конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата «После COP28».

В Париже проходит круглый стол высокого уровня, посвященный сессиям конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата "После COP28: время объединиться, действовать и реализовать консенсус, достигнутый в ОАЭ".

Об этом Report сообщает со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА).

Азербайджан на круглом столе представляет главный переговорщик по СОР29, замминистра иностранных дел Ялчин Рафиев.

В мероприятии принимают участие исполнительный директор МЭА Фатих Бирол, президент СОР28 Султан Аль Джабер, специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри, президент СОР21 и экс-премьер Франции Лоран Фабиус, министр Дании по развитию сотрудничества и глобальной климатической политике Дан Йоргенсен, специальный посланник Германии по международным действиям в области климата Дженифер Морган, Национальный секретарь Бразилии по вопросам изменения климата Ана Тони, а также советник генерального секретаря ООН по вопросам климата Селвин Харт.

Отмечается, что круглый стол проводится для обсуждения выполнения ключевых энергетических и климатических обязательств, достигнутых на СОР28, направленных на недопущение роста глобальной температуры выше 1,5°C - "миссии 1,5".