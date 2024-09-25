В ООН состоялось мероприятие высокого уровня, посвященное глобальным инициативам в рамках COP29

В рамках Недели климата и 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире организации в Нью-Йорке было организовано параллельное мероприятие высокого уровня, посвященное глобальным инициативам, включенным в повестку дня председательства 29-й сессии

В рамках Недели климата и 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире организации в Нью-Йорке было организовано параллельное мероприятие высокого уровня, посвященное глобальным инициативам, включенным в повестку дня председательства 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает американское бюро Report , во встрече, организованной председательством COP29, приняли участие высокопоставленные представители специализированных учреждений ООН, государств-членов и делегаций стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата, дипломаты, политики, представители гражданского общества и частного сектора.

Выступая на мероприятии, главный переговорщик COP29, замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев подробно рассказал гостям о глобальных инициативах COP29. Он отметил, что повестка дня председательства COP29 представляет собой амбициозные усилия по продвижению во всех ключевых областях климата и включает ряд основных приоритетов, таких как энергетика, финансы, сельское хозяйство, рациональное использование воды, развитие городов, человеческое развитие, а также взаимосвязь климата и мира. По его словам, финансы являются важным механизмом реализации климатических действий.

Азербайджанский дипломат подробно рассказал о 14 инициативах, включенных в повестку дня председательства COP29. Он заявил, что инициативы COP29 внесут важный вклад в климатические действия. Главный переговорщик поблагодарил специализированные учреждения ООН за их поддержку в процессе разработки глобальных инициатив председательства COP29.

Выступившие на мероприятии высокопоставленные представители ООН подчеркнули важность глобальных инициатив председательства COP29 в соответствующих областях и выразили поддержку их реализации.

Затем было зачитано обращение министра иностранных дел к участникам мероприятия. В нем подчеркивалось, что Азербайджан готов показать пример в усилении амбиций и содействии климатическим действиям, был озвучен призыв ко всем странам, организациям, благотворительным фондам и финансовым учреждениям, а также к каждому человеку присоединиться к председательству COP29 в этой важной миссии, действовать быстро и решительно.

Затем состоялись обсуждения касательно возможностей сотрудничества и партнерства для продвижения приоритетов деятельности председательства COP29 и объединения глобальных усилий в борьбе с изменением климата.