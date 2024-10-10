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В ООН призвали к совместным действиям для достижения прочного соглашения по климату

В ООН призвали к совместным действиям для достижения прочного соглашения по климату Итоги COP29 по коллективному количественному учету и климатическому финансированию станут важной проверкой серьезности намерений международного сообщества обеспечить реализацию национально определяемых вкладов (NDC).
COP29
10 октября 2024 г. 11:56
В ООН призвали к совместным действиям для достижения прочного соглашения по климату

Итоги COP29 по коллективному количественному учету и климатическому финансированию станут важной проверкой серьезности намерений международного сообщества обеспечить реализацию национально определяемых вкладов (NDC).

Как передает Report, об этом заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед сказала на панельной сессии в рамках Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-Cop29) в четверг в Баку.

Она призвала мировое сообщество работать сообща для достижения прочного соглашения, так как "мир отчаянно нуждается в нем".

"Нам нужно что-то, что снова вселит в людей надежду, и что может быть лучше, чем решение проблемы изменения климата, с которой сталкивается мировое сообщество. Действия, которые мы предпримем в ближайшие 13 месяцев, будут иметь решающее значение. И для нас важно быть смелыми в своих стремлениях, но при этом действовать безотлагательно", - сказала она.

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Версия на английском языке UN calls for joint action to reach lasting climate deal
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