В ООН призвали к совместным действиям для достижения прочного соглашения по климату

Итоги COP29 по коллективному количественному учету и климатическому финансированию станут важной проверкой серьезности намерений международного сообщества обеспечить реализацию национально определяемых вкладов (NDC).

Итоги COP29 по коллективному количественному учету и климатическому финансированию станут важной проверкой серьезности намерений международного сообщества обеспечить реализацию национально определяемых вкладов (NDC).

Как передает Report, об этом заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед сказала на панельной сессии в рамках Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-Cop29) в четверг в Баку.

Она призвала мировое сообщество работать сообща для достижения прочного соглашения, так как "мир отчаянно нуждается в нем".

"Нам нужно что-то, что снова вселит в людей надежду, и что может быть лучше, чем решение проблемы изменения климата, с которой сталкивается мировое сообщество. Действия, которые мы предпримем в ближайшие 13 месяцев, будут иметь решающее значение. И для нас важно быть смелыми в своих стремлениях, но при этом действовать безотлагательно", - сказала она.