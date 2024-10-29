В НАНА стартовала международная конференция по проблемам географии в преддверии COP29

В Институте географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) стартовала III Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы географии: интеграция науки и образования", приуроченная к климатической конференции COP29.

В Институте географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) стартовала III Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы географии: интеграция науки и образования", приуроченная к климатической конференции COP29.

Как сообщает Report, на двухдневной конференции будут обсуждаться проблемы оценки, использования и охраны климатических и водных ресурсов, эффективного использования земель и их экологические проблемы, экогеографические основы устойчивого развития Азербайджана, защита почвенно-растительного покрова, современное состояние использования ландшафтов.

Молодые исследователи поделятся своим видением решения социально-экономических проблем на освобожденных территориях.

В первый день конференции были заслушаны доклады на такие темы, как проблемы использования природно-ресурсного потенциала регионов и пути их решения.