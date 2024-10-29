О нас

В НАНА стартовала международная конференция по проблемам географии в преддверии COP29

В НАНА стартовала международная конференция по проблемам географии в преддверии COP29 В Институте географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) стартовала III Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы географии: интеграция науки и образования", приуроченная к климатической конференции COP29.
COP29
29 октября 2024 г. 13:06
В НАНА стартовала международная конференция по проблемам географии в преддверии COP29

В Институте географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) стартовала III Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы географии: интеграция науки и образования", приуроченная к климатической конференции COP29.

Как сообщает Report, на двухдневной конференции будут обсуждаться проблемы оценки, использования и охраны климатических и водных ресурсов, эффективного использования земель и их экологические проблемы, экогеографические основы устойчивого развития Азербайджана, защита почвенно-растительного покрова, современное состояние использования ландшафтов.

Молодые исследователи поделятся своим видением решения социально-экономических проблем на освобожденных территориях.

В первый день конференции были заслушаны доклады на такие темы, как проблемы использования природно-ресурсного потенциала регионов и пути их решения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоExperts gather in Baku to discuss pressing geographical issues ahead of COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоAMEA-da COP29-la əlaqədar keçirilən beynəlxalq konfransda iqlim problemləri müzakirə olunur

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
24 октября 2024 г. 12:47
Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств
Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств
24 октября 2024 г. 16:23
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
22 октября 2024 г. 13:54
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
24 октября 2024 г. 15:19
Число погибших при теракте в Анкаре возросло до пяти, пострадали 22 человека
Число погибших при теракте в Анкаре возросло до пяти, пострадали 22 человека
23 октября 2024 г. 22:19
Исследование: Крупнейшим рыбам на Земле грозит голод из-за климата
Исследование: Крупнейшим рыбам на Земле грозит голод из-за климата
23 октября 2024 г. 23:56
МИД Польши: 10 сотрудников Генконсульства РФ должны будут покинуть страну
МИД Польши: 10 сотрудников Генконсульства РФ должны будут покинуть страну
24 октября 2024 г. 16:08
Высота снежного покрова в Лерике составила 17 см
Высота снежного покрова в Лерике составила 17 см
23 октября 2024 г. 09:47
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
26 октября 2024 г. 21:36
В Лянкяран-Астаринском регионе выпал снег
В Лянкяран-Астаринском регионе выпал снег
22 октября 2024 г. 22:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi