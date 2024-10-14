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В Нахчыване состоялась информационная сессия, посвященная COP29

В Нахчыване состоялась информационная сессия, посвященная COP29 В Нахчыване состоялась информационная сессия, посвященная COP29
COP29
14 октября 2024 г. 19:54
В Нахчыване состоялась информационная сессия, посвященная COP29

В Нахчыванской Автономной Республике состоялась информационная сессия, посвященная предстоящей в Баку климатической конференции COP29.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Автономной Республики, подведомственных организаций, а также экологические волонтеры.

Министр экологии и природных ресурсов Ханлар Мустафаев рассказал о сотрудничестве с операционными компаниями "Balaxanı Oil" и "Suraxanı Oil", стратегических планах по борьбе с изменением климата, реализуемых проектах и перспективах развития в этой области.

Менеджер проекта COP29 операционных компаний "Balaxanı Oil" и "Suraxanı Oil" Чингиз Мамедов представил участникам информацию об изменениях климата и температуры на планете на протяжении тысячелетий, роли парниковых газов в этом процессе, Рамочной конвенции ООН об изменении климата и странах-участницах.

В ходе инфосессии состоялось широкое обсуждение значимости COP29 и проблемы глобального изменения климата. Участники получили ответы на интересующие их вопросы. В завершение мероприятия были продемонстрированы видеоролики, посвященные предстоящей конференции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda COP29-la bağlı infosessiya təşkil olunub

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