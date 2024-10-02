В Нахчыване прошла посвященная COP29 инфосессия

Государственная энергетическая служба Нахчывана провела информационную сессию, на которой обсуждались вопросы перехода на "зеленую" энергетику и борьбы с изменением климата в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении кл

Государственная энергетическая служба Нахчывана провела информационную сессию, на которой обсуждались вопросы перехода на "зеленую" энергетику и борьбы с изменением климата в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, на мероприятии специалисты Службы говорили о проводимой в Нахчыване работе в рамках COP29, и о ходе подготовки к Greenfest, который пройдет в Автономной Республике.

Выступающие отметили, что международные соглашения, которые планируется заключить в рамках COP29, станут основой для стран в их стремлении к снижению выбросов парниковых газов и увеличению инвестиций в экологически чистые энергетические решения.

Было отмечено, что проведение COP29 в Азербайджане свидетельствует о признании "зеленой" энергетической политики страны на глобальном уровне.

Специалисты Службы рассмотрели вопросы, касающиеся развития "зеленых" технологий, инициативы по переходу Нахчывана на альтернативную энергетику, а также потенциал Автономной Республики в этой области и возможности для сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.