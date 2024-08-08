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В Нахчыване пройдет конференция в связи с COP 29

В Нахчыване пройдет конференция в связи с COP 29 В Нахчыване пройдет конференция в связи с COP 29.
COP29
8 августа 2024 г. 11:51
В Нахчыване пройдет конференция в связи с COP 29

В Нахчыване пройдет конференция в связи с COP 29.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, участники конференции, которая пройдет в рамках 100-летия со дня образования Нахчыванской Автономной Республики и "Года солидарности во имя зеленого мира", посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву на главной площади города Нахчыван.

Полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР Фуад Наджафли, президент COP 29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев и участники конференции возложили цветы к памятнику общенационального лидера.

Отметим, что министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев в рамках визита также ознакомится с материально-технической базой министерства экологии и природных ресурсов Нахчывана, примет граждан в министерстве.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s Nakhchivan to host conference on COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda COP 29-la bağlı konfrans keçiriləcək

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