В Нахчыване проходит конференция на тему изменения климата и прав человека

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) проходит конференция на тему "Изменение климата и права человека".

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) проходит конференция на тему "Изменение климата и права человека".

Как сообщает Report, конференция организована уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Нахчыванской АР совместно с Институтом права и прав человека, Программой развития ООН с учетом проведения в Азербайджане COP29.

В мероприятии принимают участие сотрудник полномочного представительства президента Азербайджана в Автономной Республике Гюнай Назарова, омбудсмен НАР Гюнай Рзаева, исполняющая обязанности резидента-представителя Программы развития ООН в Азербайджане Алессандра Роккасальво, сотрудники органов исполнительной власти, представители институтов гражданского общества и эковолонтеры.