О нас

В Нахчыване проходит конференция на тему изменения климата и прав человека

В Нахчыване проходит конференция на тему изменения климата и прав человека В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) проходит конференция на тему "Изменение климата и права человека".
COP29
19 июля 2024 г. 10:57
В Нахчыване проходит конференция на тему изменения климата и прав человека

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) проходит конференция на тему "Изменение климата и права человека".

Как сообщает Report, конференция организована уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Нахчыванской АР совместно с Институтом права и прав человека, Программой развития ООН с учетом проведения в Азербайджане COP29.

В мероприятии принимают участие сотрудник полномочного представительства президента Азербайджана в Автономной Республике Гюнай Назарова, омбудсмен НАР Гюнай Рзаева, исполняющая обязанности резидента-представителя Программы развития ООН в Азербайджане Алессандра Роккасальво, сотрудники органов исполнительной власти, представители институтов гражданского общества и эковолонтеры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоNakhchivan hosts landmark conference on climate change and human rights
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda İqlim dəyişikliyi və insan hüquqlarına həsr olunan konfrans keçirilir

Самое читаемое

Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
14 июля 2024 г. 11:33
Токаев осудил нападение на Трампа
Токаев осудил нападение на Трампа
14 июля 2024 г. 08:07
Новак: В рамках Север-Юг между Астара и Решт будет построена железная дорога
Новак: В рамках "Север-Юг" между Астара и Решт будет построена железная дорога
17 июля 2024 г. 09:33
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
18 июля 2024 г. 11:59
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
18 июля 2024 г. 11:54
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
14 июля 2024 г. 00:39
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
12 июля 2024 г. 14:42
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
14 июля 2024 г. 17:50
Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
13 июля 2024 г. 22:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi