О нас

В Нафталане состоялся велопробег в рамках COP29

В Нафталане состоялся велопробег в рамках COP29 В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" и COP29 состоялся велопробег по маршруту Нафталан-Суговушан-Нафталан.
COP29
2 июля 2024 г. 14:58
В Нафталане состоялся велопробег в рамках COP29

В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" и COP29 состоялся велопробег по маршруту Нафталан-Суговушан-Нафталан.

Как сообщает западное бюро Report, мероприятие было организовано при совместной организации Федерации велосипедного спорта Азербайджана, Исполнительной власти города Нафталана и Фонда молодежи Азербайджана.

В велопробеге приняли участие более 25 велосипедистов различных возрастных категорий.

Участники велопробега преодолели расстояние до 50 км и были награждены благодарственными грамотами и сертификатами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоNaftalanda COP29 çərçivəsində veloyürüş keçirilib

Другие новости из категории

Команда переговорщиков СОР29 провела консультации с делегацией из РФ
ФотоКоманда переговорщиков СОР29 провела консультации с делегацией из РФ
2 июля 2024 г. 10:10
Пярвиз Шахбазов встретился с министром энергетики Пакистана
Пярвиз Шахбазов встретился с министром энергетики Пакистана
1 июля 2024 г. 18:10
Президент СОР29 встретился с Клавером Гатете
ФотоПрезидент СОР29 встретился с Клавером Гатете
1 июля 2024 г. 17:21
Мухтар Бабаев встретился с министром развития Эфиопии
ФотоМухтар Бабаев встретился с министром развития Эфиопии
1 июля 2024 г. 16:41
Посол Канады: Работа Азербайджана по подготовке к COP29 заслуживает похвалы
Посол Канады: Работа Азербайджана по подготовке к COP29 заслуживает похвалы
29 июня 2024 г. 18:19
Замминистра: Азербайджану, как стране-хозяйке COP 29, важен переход к экологически чистой энергии
Замминистра: Азербайджану, как стране-хозяйке COP 29, важен переход к экологически чистой энергии
29 июня 2024 г. 15:07
Помощник Госсекретаря: США поддерживают Азербайджан в успешном проведении COP29
Помощник Госсекретаря: США поддерживают Азербайджан в успешном проведении COP29
28 июня 2024 г. 16:44
Генсек ООН: На СOP29 должны быть приняты решительные меры в рамках климатической справедливости
Генсек ООН: На СOP29 должны быть приняты решительные меры в рамках климатической справедливости
28 июня 2024 г. 09:45
Генсек ООН посетит СОР29 в Баку
Генсек ООН посетит СОР29 в Баку
28 июня 2024 г. 09:41
Хикмет Гаджиев: Азербайджан продолжит играть более активную роль в решении глобальных проблем
Хикмет Гаджиев: Азербайджан продолжит играть более активную роль в решении глобальных проблем
27 июня 2024 г. 23:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi