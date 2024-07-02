В Нафталане состоялся велопробег в рамках COP29

В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" и COP29 состоялся велопробег по маршруту Нафталан-Суговушан-Нафталан.

В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" и COP29 состоялся велопробег по маршруту Нафталан-Суговушан-Нафталан.

Как сообщает западное бюро Report, мероприятие было организовано при совместной организации Федерации велосипедного спорта Азербайджана, Исполнительной власти города Нафталана и Фонда молодежи Азербайджана.

В велопробеге приняли участие более 25 велосипедистов различных возрастных категорий.

Участники велопробега преодолели расстояние до 50 км и были награждены благодарственными грамотами и сертификатами.