В Нафталане состоялся велопробег в рамках COP29

В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" и COP29 состоялся велопробег по маршруту Нафталан-Суговушан-Нафталан.
Как сообщает западное бюро Report, мероприятие было организовано при совместной организации Федерации велосипедного спорта Азербайджана, Исполнительной власти города Нафталана и Фонда молодежи Азербайджана.
В велопробеге приняли участие более 25 велосипедистов различных возрастных категорий.
Участники велопробега преодолели расстояние до 50 км и были награждены благодарственными грамотами и сертификатами.