В Милли Меджлисе призвали поднять вопрос о загрязнении рек Арменией в рамках COP29

Депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде призвал привлечь внимание к проблеме загрязнения рек Арменией в ходе 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН (COP29), которая пройдет в этом году в Азербайджане.

Депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде призвал привлечь внимание к проблеме загрязнения рек Арменией в ходе 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН (COP29), которая пройдет в этом году в Азербайджане.

Как сообщает Report , об этом депутат заявил на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

По его словам, в Азербайджане существует проблема с водными ресурсами: "В пустынях успешно применяют современные технологии в сельском хозяйстве. Азербайджану стоит рассмотреть возможность перехода на них. Надо думать, в каком направлении развиваться. Мы теряем водные ресурсы из-за использования устаревших технологий. К этому нам следует привлечь внимание соответствующих международных организаций".