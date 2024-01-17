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В Милли Меджлисе призвали поднять вопрос о загрязнении рек Арменией в рамках COP29

В Милли Меджлисе призвали поднять вопрос о загрязнении рек Арменией в рамках COP29 Депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде призвал привлечь внимание к проблеме загрязнения рек Арменией в ходе 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН (COP29), которая пройдет в этом году в Азербайджане.
COP29
17 января 2024 г. 13:53
В Милли Меджлисе призвали поднять вопрос о загрязнении рек Арменией в рамках COP29

Депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде призвал привлечь внимание к проблеме загрязнения рек Арменией в ходе 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН (COP29), которая пройдет в этом году в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом депутат заявил на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

По его словам, в Азербайджане существует проблема с водными ресурсами: "В пустынях успешно применяют современные технологии в сельском хозяйстве. Азербайджану стоит рассмотреть возможность перехода на них. Надо думать, в каком направлении развиваться. Мы теряем водные ресурсы из-за использования устаревших технологий. К этому нам следует привлечь внимание соответствующих международных организаций".

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Версия на английском языке MP: COP29 should draw attention to poisoning of rivers coming from Armenia to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Deputat: "COP29-un diqqəti Ermənistandan Azərbaycana axan çayların zəhərlənməsi məsələsinə cəlb edilməlidir"

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