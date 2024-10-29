В Мексике проведено мероприятие, посвященное COP29

Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов выступил с докладом о проведении COP29 в Азербайджане на мероприятии, организованном Национальным союзом ассоциаций инженеров (Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros).

Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов выступил с докладом о проведении COP29 в Азербайджане на мероприятии, организованном Национальным союзом ассоциаций инженеров (Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros).

Об этом Report сообщили в дипмиссии.

Выступая на мероприятии, в котором также приняла участие министр окружающей среды и природных ресурсов Мексики Алисия Барсена, посол с удовлетворением отметил, что Азербайджан единогласным решением был избран принимающей стороной 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), что является еще одним доказательством растущей роли страны на международной арене и ярким примером лидерства Баку в борьбе с изменением климата на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Дипломат подчеркнул, что Азербайджан сделал зеленое развитие одним из основных приоритетов развития, текущий год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира", сегодня страна является региональным лидером в переходе на зеленую энергию, в последние годы приоритет отдается зеленым проектам внутри страны, ведется большая работа по созданию умных городов и сел на освобожденных территориях, Карабахская и Восточно-Зангезурская экономические зоны, а также Нахчыванская АР станут зонами с нулевым выбросом к 2050 году, а к 2030 году доля установленной мощности возобновляемых источников энергии в общем энергетическом балансе страны достигнет как минимум 30%.

Он также напомнил об актуальности и важности проблемы изменения климата, отметив, что изменение климата не знает границ и влияет на все страны. Была подчеркнута необходимость международного сотрудничества для эффективного решения этой глобальной проблемы.

Рассказывая о ряде инициатив, выдвинутых Азербайджаном в рамках председательства на COP29, посол подчеркнул, что основной целью этих шагов является продвижение климатических действий, поощрение активного участия заинтересованных сторон и повышение амбиций в борьбе с изменением климата.

В связи с этим он призвал как правительственные, так и неправительственные организации присоединиться к этим глобальным инициативам, выдвинутым председательством COP29. Выступившая на мероприятии министр окружающей среды и природных ресурсов Мексики А.Барсена рассказала о работе правительства Мексики по вопросам изменения климата и ожиданиях от COP29.