В Мексике проведено еще одно мероприятие, посвященное COP29

Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов выступил на мероприятии "Встреча PreCOP29 для климатических действий", организованном Мексиканской климатической инициативой, в качестве докладчика о проведении COP29 в Баку.

Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов выступил на мероприятии "Встреча PreCOP29 для климатических действий", организованном Мексиканской климатической инициативой, в качестве докладчика о проведении COP29 в Баку.

Об этом Report сообщили в дипмиссии.

В своем выступлении посол с удовлетворением отметил, что Азербайджан был избран принимающей страной такого престижного мероприятия, как 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, которая состоится через несколько дней. Он отметил, что это является ярким примером лидерства Азербайджана в борьбе с изменением климата на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Дипломат подчеркнул, что Азербайджан сделал "зеленое" развитие основным приоритетом, текущий год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира", сегодня страна является региональным лидером в переходе на "зеленую" энергию, в последние годы приоритет отдается зеленым проектам внутри страны, ведется большая работа по созданию умных городов и сел на освобожденных территориях, Карабахский и Восточно-Зангезурская экономические зоны, а также Нахчыванская АР станут зонами нулевых выбросов к 2050 году, а к 2030 году доля установленной мощности возобновляемой энергии в общем энергетическом балансе страны достигнет как минимум 30%.

Посол также напомнил об актуальности и важности проблемы изменения климата, отметив, что изменение климата не знает границ и влияет на все страны, и подчеркнул необходимость международного сотрудничества для эффективного решения этой глобальной проблемы. Рассказывая о ряде инициатив, выдвинутых Азербайджаном в рамках председательства на COP29, посол подчеркнул, что основной целью этих инициатив является продвижение климатических действий, поощрение активного участия заинтересованных сторон и повышение амбиций в борьбе с изменением климата, стимулирование деятельности в этой области.

В связи с этим он призвал как правительственные, так и неправительственные организации присоединиться к этим глобальным инициативам, выдвинутым председательством COP29.