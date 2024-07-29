В мексиканском СМИ опубликована статья о проведении СОР29 в Азербайджане

В известной мексиканской газете Milenio опубликована статья профессора одного из ведущих высших учебных заведений страны, Национального автономного университета Мексики Талии Ишджан о 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении клим

В известной мексиканской газете Milenio опубликована статья профессора одного из ведущих высших учебных заведений страны, Национального автономного университета Мексики Талии Ишджан о 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике, автор напомнила, что COP29 пройдет в Баку в ноябре этого года, отметив, что этот год знаменует собой важный этап в глобальной борьбе с изменением климата. Она подчеркнула, что Азербайджан, располагаясь на пересечении Европы и Азии, демонстрирует сильную приверженность устойчивости и переходу к низкоуглеродной экономике.

По словам автора, отрадно видеть, как в сегодняшнем изменчивом и бурном мире Азербайджан, прославившийся своей инклюзивностью и мультикультурализмом, председательствовавший в Движении неприсоединения и проявляющий активность во многих вопросах на международной арене, делает шаг вперед в решении такой экзистенциальной проблемы, как изменение климата, и получает большую поддержку международного сообщества.

Говоря о лидерстве Азербайджана в данном ключе, несмотря на нефтяную промышленность, автор заявила, что серьезный подход таких стран к проблеме изменения климата вселяет надежду. Она отметила, что наша страна добилась значительного прогресса в области устойчивости, инвестирует в возобновляемые источники энергии, в частности солнечную и ветровую энергию, и принимает соответствующие решения для снижения зависимости от ископаемого топлива, становясь региональным лидером в области чистой энергии благодаря своему стратегическому расположению и важным природным ресурсам.

Автор напомнила, что потенциал ветровой энергии Каспийского моря составляет около 157 ГВт. В статье говорится, что Азербайджан - страна с большим потенциалом с точки зрения возобновляемых источников энергии и технических возможностей, где недавно были построены солнечные (Гарадаг, Шафаг) и ветровые (Хызы-Абшерон) станции, а также реализуются дополнительные проекты ветровых и гидроэлектростанций.

Она подчеркнула, что эти инициативы отражают обязательство нашей страны расширить потенциал производства возобновляемой электроэнергии как часть стратегии по достижению показателя возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 30 процентов к 2030 году.

Касаясь позиции Мексики по вопросу изменения климата, автор отметила, что под руководством новоизбранного президента страны, активного защитника окружающей среды Клаудии Шейнбаум, страна придает большое значение своим обязательствам по изменению климата. Автор заявила, что Мексика, как важный актор на международной арене и член G20, учитывая хорошие двусторонние отношения с Азербайджаном, может продемонстрировать свою приверженность и активное участие в этом важном вопросе, и что обе страны сталкиваются с аналогичными проблемами в адаптации к изменению климата и переходе к возобновляемым источникам энергии.

Автор также подчеркнула в своей статье важность предоставления развитыми странами адекватной финансовой помощи развивающимся для реализации стратегий по смягчению последствий изменения климата и адаптации. Напомнив, что Мексика в значительной степени подвержена последствиям изменения климата, она рассказала о возможности страны и других развивающихся государств извлечь выгоду из климатического финансирования, которое будет обсуждаться на COP29.

"Это финансирование крайне важно для проектов зеленой инфраструктуры, возобновляемых источников энергии и программ устойчивости по климату. В повестку дня COP29 войдут обсуждения механизмов климатического финансирования, реализации Парижского соглашения и международного сотрудничества по сокращению выбросов парниковых газов, а также ожидается, что будут затронуты такие темы, как климатическая справедливость, устойчивость уязвимых сообществ и технологические инновации для борьбы с изменением климата", - говорится в материале.

В заключение, касаясь мексикано-азербайджанских связей, автор отмечает, что отношения между двумя странами укрепляются, и две страны разделяют общие интересы в таких областях, как образование, культура и особенно охрана окружающей среды. Т.Ишджан подчеркивает, что сотрудничество по проектам устойчивого развития может принести пользу обеим странам с точки зрения обмена знаниями и зелеными технологиями.

"COP29, который пройдет в Азербайджане, является уникальной возможностью для стран подтвердить свою приверженность климатической повестке и сотрудничества в области инновационных решений. Эта конференция станет важной платформой для Мексики под руководством К. Шейнбаум еще раз подтвердить свою приверженность вопросам окружающей среды и изучить новые возможности международного сотрудничества", - отмечается в статье.